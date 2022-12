Era scomparso da oltre un mese, ritrovato l'anconetano Marco Tantucci

ANCONA - La sorella non aveva più avuto contatti con lui da un mese e mezzo. Oggi Marco Tantucci è tornato a casa ad Ancona. Sta bene. Era finito ricoverato in ospedale, a Milano, dopo un pestaggio che avrebbe subito in stazione, a Milano. Senza documenti e con i ricordi annebbiati è rimasto dieci giorni in nosocomio. Un senza fissa dimora si era poi occupato di lui. Ieri sera ha visto da “Chi l’ha visto?” che lo cercavano così lo ha avvisato. Stamattina ha preso il primo treno per Ancona ed è tornato dalla sorella Barbara che, con l’aiuto anche dei City Angels, si era prodigata per ritrovarlo. Tantucci è un po’ stanco ma sta bene. “Siamo felici” ha commentato la sorella. L’annuncio del ritrovamento è stato dato anche da Patrizia Guerra, coordinatrice dei City Angels di Ancona, sul suo profilo Facebook. “Grazie Signore - ha scritto - ancora una volta ci hai dimostrato che i miracoli esistono”.