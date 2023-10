Ecco chi è il nuovo comandante della polizia locale di Ancona

Il sindaco di Ancona, Daniele Silvetti, ha individuato nella figura del Tenente Colonnello Marco Ivano Caglioti, il nuovo comandante della Polizia Locale di Ancona. La procedura amministrativa per la nomina del nuovo comandante della Polizia Locale era stata avviata celermente e la Commissione aveva lavorato in piena autonomia per la valutazione dei requisiti del bando ex art. 110, comma 1, D.Lgs n. 267/2000, in merito alle 37 domande presentate. Vagliati i requisiti, soltanto 24 candidati erano stati ammessi ai colloqui. Tra gli ammessi, la Commissione aveva individuato una rosa di cinque nomi da presentare al sindaco per la scelta del nuovo vertice della Polizia Locale dorica.