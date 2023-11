Parcheggi sul marciapiede, pavimento ko e c'è chi si fa male: il caso di via Martiri della Resistenza

ANCONA - Inciampa e cade a causa della pavimentazione disconnessa in via Martiri della Resistenza. Ieri la donna, ultraottantenne, è stata portata all'ospedale. E' capitato, ricapiterà? C'è un problema effettivo per i marciapiedi di quella zona?

«Il problema, almeno qui, è dovuto al fatto che i parcheggi sono stati ricavati sopra al marciapiede. Il passaggio delle macchine, tra chi entra ed esce dal parcheggio, danneggia la pavimentazione- spiega Gianluca, titolare del bar Parisa- c'è chi ha fatto il Passo Carrabile, che ha cambiato l'altezza e la conformazione del marciapiede. E' inevitabile che si creano avvallamenti, anche se l'usura e la non curanza di chi di dovere c'è. Se è un problema? I marciapiedi, a parte questa zona, andrebbero sistemati in gran parte di Ancona. Questo è un punto come tanti altri».

«Ci sono dei tratti di marciapiede fatti con sampietrini, all'altezza di un ex distributore- aggiunge Paola, co-titolare del bar- iI sampietrini sono sfaldati e l'inciampo è molto probabile. Voglia per le macchine o per gli agenti atmosferici, il problema c'è. Il posto peggiore per le strade? Candia. Passo da quelle parti tutti i giorni e le buche lì le conosco a memoria».