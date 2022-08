ANCONA - Cade per un marciapiede sconnesso, anziana finisce all’ospedale. E’ successo oggi in via della Madonnetta, in zona Pinocchio. La donna, 82 anni, è caduta a terra in un particolare punto in cui il marciapiede è in pessimo stato. Sul posto è intervenuta l’ambulanza della Croce Gialla che ha accompagnato l'anziana a Torrette.