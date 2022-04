Inciampa sul marciapiede rotto e si ferisce al capo: paura per un'anziana

ANCONA - Esce per comprare il gelato, inciampa sul marciapiede rotto e si ferisce al capo. Paura nel pomeriggio per un’anziana lungo via Tavernelle, all'incrocio con via Ranieri.

La donna è stata inizialmente soccorsa da alcune persone di passaggio, poi è stata affidata alla Croce Gialla che l’ha portata a Torrette con un codice di media gravità.