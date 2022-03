Marciapiedi horror, girare con il passeggino in città è un'impresa e non un piacere

JESI - Con l'arrivo della primavera è tornata la voglia di passeggiare con i propri bambini. Ed allora, marsupio o passeggino che sia, in questi giorni centinaia di jesini hanno deciso di uscire con la famiglia, sfruttando i primi assaggi della bella stagione. La città non si è però dimostrata altrettanto pronta ad accoglierli, proponendo loro percorsi ad ostacolo e vere e proprie trappole. Ed allora tra vegetazione, buche ed asfalto rotto, passeggiare lungo i marciapiedi è diventata un'impresa al limite dell'impossibile. Tragitti ?da incubo?, in cui i pedoni spesso si devono rassegnare al degrado, "obbligati" giocoforza a passare con i propri figli a bordo strada.

Un disagio questo che non colpisce soltanto mamme e papà ma, come è facile intuire, anche anziani e disabili. Sulla vicenda abbiamo chiesto un parere al candidato sindaco Matteo Marasca, sostenuto dalle liste civiche dell'attuale maggioranza: «Le manutenzioni e le opere pubbliche saranno una priorità della mia amministrazione. Come ho già dichiarato pubblicamente, tratterrò la delega ai lavori pubblici e mi occuperò personalmente di monitorare le strade, i parchi e le infrastrutture cittadine. L'attuale amministrazione sta investendo molto nella cura di strade e marciapiedi. Proseguiremo certamente questo percorso, cercando ulteriori risorse e informando costantemente i cittadini sui tempi e le modalità di intervento, grazie anche alle loro segnalazioni».

Critico invece Lorenzo Fiordelmondo, candidato sindaco per il centro sinistra: «La manutenzione dei marciapiedi è una questione che mi è stata segnalata in ognuno dei numerosi incontri che ho svolto nel quartieri di Jesi. La carenza di manutenzione ed il loro stato di degrado è evidente e non è una specificità di questa o quell?altra zona, il che significa che c?è stato un buco amministrativo. Questo tema rientra nella cura dell?ordinario e nella piena accessibilità e sicurezza di tutti e tutte: aspetti su cui intendo puntare l?attenzione e che vanno raccolti seguendo le istanze dei concittadini. Lo stato in cui versano i marciapiedi della nostra città non consentirà l'immediata risoluzione di tutte le situazioni, ma un'attenta programmazione di interventi potrà sicuramente essere utile a sanare la situazione nel tempo».