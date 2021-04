Da lunedì 26 aprile la Regione Marche torna in zona gialla: la conferma di Acquaroli

A confermarlo è il presidente della Regione Francesco Acquaroli. Dal prossimo lunedì le Marche tornano quindi in zona gialla

"Il ministro Speranza mi ha confermato che da lunedì la nostra regione tornerà gialla". L'annuncio, che era nell'aria da qualche giorno dato il calo dei ricoverati e dei contagi, il governatore delle Marche Francesco Acquaroli lo affida ad un post su Facebook. Il 28 febbraio è stato l'ultimo giorno in cui le Marche, che sono in fascia arancione da tre settimane, erano state in fascia gialla.