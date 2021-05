Cittadini over 40 non fragili, ecco come prenotare il proprio vaccino

«Si informano i cittadini interessati - fa sapere l'Azienda Ospedali Riuniti - possono prenotarsi on-line, sin d’ora, accedendo al portale di Poste Italiane: https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it . Le vaccinazioni si attuano presso il Punto Vaccinale Ospedaliero (PVO) dell’AOU Ospedali Riuniti di Ancona - in Via Conca 71 Ancona - presso l’Aula “Totti”, piano -1, tutti i giorni dalle ore 8:00, comprese le domeniche».

A seguito delle disposizioni condivise con la Regione Marche, l’Azienda Ospedaliero Universitaria “Ospedali Riuniti" di Ancona inizierà la somministrazione del vaccino anti-Covid19 ai cittadini marchigiani over 40 non fragili dalla giornata di domani, mercoledì 26 maggio 2021.

Dal 26 maggio inizierà la somministrazione del vaccino anti-Covid19 ai cittadini marchigiani over 40 non fragili. Le info