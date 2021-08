Colonie feline, Dai Prà (Movimento Animalista): «Ripartano le sterilizzazioni»

«E’ grave e incresciosa, nella Provincia di Ancona, la situazione delle colonie feline dove da mesi non si praticano più sterilizzazioni. Assistiamo a continue disdette degli appuntamenti e dobbiamo a malincuore constatare che sono infondate le rassicurazioni delle Asur». Lo afferma Teresa Stefania Dai Prà, responsabile del Movimento animalista Marche.

«Da luglio – spiega - tutte le associazioni del territorio hanno avuto contatti con dirigenti delle Asur e le email di risposta garantivano la ripresa delle attività per il mese di agosto . Non solo tale termine non è stato rispettato ma il blocco sembra persistere anche per il mese prossimo: un blocco inaccettabile considerando che la LR 10/97 precisa chiaramente le responsabilità delle Istituzioni in merito. I volontari seguono diverse colonie censite regolarmente: ebbene, come mai il Comune non esprime opinione in merito? Comprendiamo benissimo la situazione di emergenza di Trecastelli, considerando che stiamo facendo la nostra parte anche lì, ma questo non può in nessun modo giustificare il blocco delle sterilizzazioni ne’ si può pretendere che i volontari paghino di tasca loro. È necessario pertanto che le autorità competenti risolvano in tempi estremamente rapidi questa spiacevole situazione, senza ulteriori rimpalli di responsabilità». Della situazione è stato informato anche l’assessore regionale Saltamartini durante l’ultima riunione on Line per l’emergenza di Trecastelli.

«Se il blocco delle sterilizzazioni – conclude Dai Prà - fosse da imputare a mancanza di personale veterinario delle Asur o a questioni economiche, è bene allora che si valutino e si attivino convenzioni con veterinari locali e cliniche veterinarie».