Spaccia droga in città. Per un 30enne scatta il Foglio di Via: per un anno fuori da Ancona

ANCONA - Un tunisino di 30 anni è stato denunciato per spaccio di droga e resistenza a Pubblico Ufficiale dopo aver tentato di sfuggire a un controllo della polizia nel capoluogo dorico. A seguito dell'episodio, il Questore Capocasa ha emesso una misura di prevenzione: il Foglio di Via Obbligatorio. Le indagini hanno rivelato che il giovane, residente nelle Marche, era nel capoluogo esclusivamente per attività illecite legate all'acquisto e alla rivendita di sostanze stupefacenti, senza alcun interesse stabile nella zona.

Durante il controllo, l'uomo ha spintonato i poliziotti nel tentativo di fuggire e per questo è stato denunciato anche per resistenza a Pubblico Ufficiale. Gli accertamenti hanno confermato la sua pericolosità sociale, evidenziando come la sua presenza fosse finalizzata alla commissione di reati. Il Questore ha firmato la misura: l'uomo dovrà lasciare immediatamente il capoluogo dorico e non potrà farvi ritorno per un anno. In caso di violazione, sarà denunciato all'autorità Giudiziaria e rischia la reclusione da sei a diciotto mesi e una multa fino a 10.000 euro.

Questo è il 65esimo Foglio di Via Obbligatorio emesso dal Questore Capocasa dal 1 gennaio, un numero significativamente superiore rispetto ai 31 emessi nello stesso periodo dello scorso anno.