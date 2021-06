Covid, mercoledì 23 giugno altra giornata senza vittime: totale fermo a 3.034

Altra giornata senza vittime nelle Marche dove i decessi, da inizio emergenza, restano 3.034: 1.704 uomini e 1.330 donne con un'età media di 82 anni che nel 97,2% dei casi presentavano patologie pregresse. Il territorio con più vittime resta la provincia di Pesaro Urbino dove sono morte 983 persone, seguito da Ancona (968), Macerata (515), Fermo (290) e Ascoli Piceno (244), mentre sono 34 le vittime provenienti da fuori regione. Il servizio Sanità della Regione comunica che con i 15 contagi del 23 giugno, i i positivi da inizio emergenza salgono a 103.571: 98.866 dimessi/guariti (+142), 1.639 in isolamento domiciliare (-124) e 32 ricoverati (-4). I pazienti in terapia intensiva scendono da sei a cinque (due a Pesaro Marche Nord e tre ad Ancona Torrette di cui uno in pediatria), quelli in semi intensiva da 12 a 11 (tre a Marche Nord e otto all'ospedale Covid di Civitanova Marche) e, infine, i ricoveri in reparti non intensivi da 18 a 16 (11 al Torrette e cinque all'ospedale di Fermo). Gli ospiti in strutture territoriali restano 56, mentre non ci sono casi in attesa di ricovero nei Pronto soccorso marchigiani. Dei 15 contagi odierni sette sono stati riscontrati nella provincia di Macerata dove i positivi da inizio emergenza salgono a 21.346, quattro ad Ancona (33.055), uno a Pesaro-Urbino (23.399), due a Fermo (10.272), uno ad Ascoli Piceno (11.360) e zero fuori regione (4.139). I casi/contatti in isolamento domiciliare infine scendono a 1.881 (-84): 1.267 asintomatici e 614 sintomatici. In quarantena anche 29 operatori sanitari.