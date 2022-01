Covid, nelle Marche l'incidenza dei positivi ogni 100mila abitanti sfiora 3.000

Si avvicina a quota 3.000 il tasso di incidenza dei positivi ogni 100.000 abitanti nelle Marche. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 5.853 nuovi contagi di cui 2.551 contratti stretti di positivi, 622 sintomatici, 1.461 contatti domestici, 64 contatti in setting scolastico/formativo, cinque contatti in setting lavorativo, otto contatti in ambiente di vita/socialità, due contatti in setting assistenziale, due screening setting sanitario, 19 contatti da fuori regione e 1.119 per cui sono ancora in corso gli approfondimenti epidemiologici. Con 19.031 tamponi testati (15.406 nel percorso nuove diagnosi e 3.625 nel percorso guariti) il tasso di positività si attesta al 38% mentre quello di incidenza cumulativo a 2.985,12. Sono 1.653 i casi riscontrati nella fascia 0-18 anni (28%) e 2.959 nella fascia 25-59 (50%). Tra i casi odierni 888 sono stati registrati ad Ascoli Piceno, 1.275 a Pesaro Urbino, 1.183 a Macerata, 1.649 ad Ancona, 632 a Fermo e 226 da fuori regione