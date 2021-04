Covid, 299 nuovi positivi in 24 ore: riscontrato primo caso di variante nigeriana nelle Marche

Il primo caso diè arrivata nelle Marche, esattamente in provincia di Ascoli Piceno. Secondo gli esperti si tratterebbe di una declinazione meno contagiosa di quella inglese ma sulla quale si stanno compiendo ulteriori approfondimenti. Il punto sarà capire se questa tipologia di virus sia coperta dal vaccino, dal momento che esistono numerose mutazioni. Il virus è stato riscontrato su una donna africana rientrata dal suo paese di origine. Essendo l’unico caso, la donna è in isolamento domiciliare, monitorata dai medici.

Nel frattempo il Servizio sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore si sono verificati 299 nuovi positivi al tampone (48 in provincia di Macerata, 88 in provincia di Ancona, 59 in provincia di Pesaro-Urbino, 46 in provincia di Fermo, 49 in provincia di Ascoli Piceno e 9 fuori regione). Sono stati testati 4274 tamponi: 2323 nel percorso nuove diagnosi (di cui 624 nello screening con percorso Antigenico) e 1951 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 12,9%).

Questi casi comprendono soggetti sintomatici (49 casi rilevati), contatti in setting domestico (93 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (81 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (11 casi rilevati), contatti in ambiente di vita/socialità (3 casi rilevati), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (7 casi rilevati), screening percorso sanitario (1 caso rilevato). Per altri 54 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. Nel Percorso Screening Antigenico sono stati effettuati 624 test e sono stati riscontrati 37 casi positivi (da sottoporre al tampone molecolare). Il rapporto positivi/testati è pari al 6%.

Decessi

Nelle ultime 24 ore purtroppo si sono verificati 6 decessi. Tutti avevano parologie pregresse: la più giovane è una donna di 69 anni di Ancona. Non ce l'hanno fatta poi una donna di 75 anni di Osimo, un'anconetana di 85 anni, una 92enne di Porto Sant'elpidio, una 83enne di Mondolfo e un uomo di 89 anni di Cagli.