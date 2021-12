Covid, nelle Marche rallenta la crescita della curva epidemica

Si registra un rallentamento della curva epidemica nelle Marche rispetto alla settimana precedente. Come comunica l'assessorato alla Sanità regionale infatti la settimana si è chiusa con 2.873 positivi: 207 in più rispetto ai sette giorni precedenti pari ad +7,2%. Inizia a rallentare dunque la forza di espansione della curva epidemica dato che l'incremento settimanale è sceso da +30% a +7,2%. I positivi odierni sono 143, il 52% dei quali vaccinati (tutti oltre i cinque mesi dalla seconda dose), con 2.187 tamponi testati di cui 1.364 nel percorso nuove diagnosi e 623 nel percorso guariti ed il tasso di positività si attesta al 10,3%, mentre il tasso di incidenza positivi ogni 100mila abitanti a 191,35. Nell'ultima settimana sono state somministrate mediamente 12.364 dosi di vaccino giornaliere. Complessivamente sono state inoculate 213mila terzi dosi con una copertura degli over 80 pari al 52% e al 16% della popolazione marchigiana