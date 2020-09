Covid-19, "appena" 5 nuovi casi nelle ultime 24 ore: la mappa completa

MARCHE - Sono cinque i nuovi casi positivi al Coronavirus registrati nelle Marche nelle ultime 24 ore. Il Gores comunica che sono stati testati 382 tamponi: 217 nel percorso nuove diagnosi e 165 nel percorso guariti. Ieri i nuovi casi erano stati 24 su 921 campioni esaminati.

Dei cinque positivi giornalieri tre sono stati registrati in provincia di Macerata che sale così a 1.296 contagi, uno ad Ancona (2.069) e uno ad Ascoli Piceno (554). Contagi zero a Pesaro Urbino (3.119) e Fermo (566). Questi casi comprendono due rientri dall'estero (Albania e Ucraina), due soggetti sintomatici e un caso in ambito domestico. Da inizio emergenza, esclusi i focolai di Montecopiolo e dell'Hotel House di Porto Recanati, i contagi nelle Marche sono 7.889 su 142.227 test effettuati.