Prodotti di marca “patacca” venduti per veri. Giro di vite tra aziende che proponevano falsi Gucci, Valentino, Fendi e altre griffe

CIVITANOVA MARCHE – Vendevano scarpe e vestiti marcati Gucci, Louis Vuitton, Fendi, Dior, Valentino e altre note griffe di boutique ma i prodotti erano solo dei falsi. Giro di vite nel mondo calzaturiero e dell'abbigliamento da parte della guardia di finanza di Civitanova che ha smascherato quattro ditte tra grossisti e negozi al dettaglio che avrebbero rifilato merce tarocca scambiata per vera. Le quattro attività sono state controllate nei giorni scorsi e i militari hanno potuto constatare la messa in vendita di calzature ed articoli di pelletteria recanti i marchi Gucci, Golden Goose, Hermes, Converse, Louis Vuitton, Fendi, Dior, Burberry, Yves Saint Laurent e Valentino contraffatti, ovvero riprodotti con modalità mendaci, tali da indurre il consumatore in inganno circa la provenienza e l’originalità del prodotto in vendita. Conseguentemente, sono stati sottoposti a sequestro probatorio complessivamente oltre 2.600 articoli di moda, in relazione ai reati di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, vendita di prodotti industriali con segni mendaci e ricettazione.

Illeciti penali per cui i titolari delle imprese controllate sono stati denunciati, a piede libero, alla Procura di Macerata. «Il fenomeno della contraffazione – ricorda Ferdinando Falco, comandante provinciale della guardia di finanza – è un moltiplicatore di illegalità, poiché, parallelamente, alimenta i circuiti sommersi del lavoro nero, dell’immigrazione clandestina,dell’evasione fiscale e contributiva, del commercio abusivo, del riciclaggio e di altri gravi illeciti. Inoltre, chi compra merce contraffatta, peraltro, deve sapere che, oltre a commettere un illecito, mette a rischio la propria salute, poiché tali prodotti spesso non rispettano gli standard di sicurezza richiesti dalla normativa».