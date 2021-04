Nelle Marche sono 211 i nuovi contagi in 24 ore: 43 hanno manifestato dei sintomi

Questi casi comprendono 43 soggetti sintomatici, 68 contatti in setting domestico, 52 contatti stretti di casi positivi, 11 contatti in setting lavorativo, un contatto in setting assistenziale e sei contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione, mentre per altri 30 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche