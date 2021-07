Forti rovesci e temporali anche domenica, nuova allerta meteo della Protezione civile

La Protezione civile delle Marche ha diramato una nuova allerta meteo per tutta la giornata di domani, domenica 18 luglio 2021. Ecco i dettagli

Rovesci o temporali sparsi, localmente anche di forte intensità, su tutta la Regione Marche. La Protezione civile ha diramato una nuova allerta meteo per la giornata di domani, domenica 18 luglio 2021. Secondo i dati forniti è previsto forte vento e mare molto mosso. Inoltre, dopo le diminuzioni di oggi, le temperature rimarranno stazionarie.

Il maltempo che si è abbattuto sull'intera provincia dorica non accenna quindi a placarsi. Come vi abbiamo raccontato, nelle ultime ore una tromba d'aria ha provocato ingenti danni su tutto il litorale di Falconara. Le immagini registrate da alcuni residenti hanno mostrato la furia devastante dei venti, che hanno letteralmente lanciato in aria i lettini e danneggiato gli stabilimenti balneari.