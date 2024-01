Si allontana da casa e scompare, i genitori danno l'allarme: donna ritrovata ad Ancona

Nel tardo pomeriggio di ieri i poliziotti sono intervenuti in via Flaminia dove era segnalata una donna che necessitava di cure da parte del personale sanitario. Giunti sul posto gli operatori hanno identificato la donna, un'italiana di circa 40 anni che lamentava un generico malessere. Dopo averla portata in ospedale, gli accertamenti hanno fatto emergere che la 40enne era scomparsa da qualche giorno dalla sua abitazione di Mantova e la famiglia la stava cercando.

Gli agenti hanno contattato i familiari e l'hanno rassicurati confermando le buone condizioni di salute della donna. Sono stati proprio i genitori a riprenderla ad Ancona e riaccompagnarla a casa.