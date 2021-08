Sequestro di sostanze, multe e controlli: tutti i numeri del progetto "Mitì 5"

Sessanta posti di controllo, oltre novecento persone controllate e più di cinquecento mezzi verificati, 25 multe elevate, sei persone denunciate e più di 720 grammi di droga sequestrata. Polizia in azione sulle spiagge per garantire a turisti e residenti un mare sicuro. Controllati anche gli esercizi commerciali (12) e applicate diverse misure di prevenzione tra cui: 21 ordini di espulsione, 13 fogli di via obbligatori e 5 avvisi orali.



Si è concluso ieri il controllo straordinario Mitì 5 sul litorale del Conero iniziato il 5 luglio. In campo le pattuglie della Questura , le Volanti dell'Upgsp e dei Commissariati distaccati, in particolare quelle di Osimo e Senigallia, gli uomini del Reparto Prevenzione Crimine di Perugia, la Polizia Stradale, i Cinofili della Polizia di Stato e le Moto d'acqua della Polizia Manta 1 e Manta 2. Tra gli obiettivi incremento dell'azione di prossimità sia nei confronti dei residenti che dei turisti; pattugliamento del litorale terra-mare nel tratto costiero interessato Senigallia - Numana anche con l'utilizzo degli acquascooter.