Sfilata in musica, protestano le scuole di danza: «Commozione dietro le mascherine»

Una sfilata sulle in musica dal Passetto al Teatro delle Muse. E’ stata la forma di protesta delle scuole di danza anconetane e delle maestranze dello spettacolo nei confronti delle ultime restrizioni anti-Covid. Un corteo pacifico e animato dalle note della celebre Nelken Line di Pina Baush.

«Pochi ed essenziali gesti la primavera, l'estate, l'autunno e l'inverno, le stagioni come il ciclo della vita – ha spiegato Simona Ficosecco de La Luna Dance Center- abbiamo guardato negli occhi le persone mentre danzavamo la Nelken e dietro le mascherine abbiamo visto commozione, gratitudine e speranza. Questo oggi volevamo fare dare speranza e condividere l'importanza dell'arte nelle nostre vite. 2 km di poesia dedicati alla danza e a tutte le maestranze dello spettacolo che stanno soffrendo in questo periodo. Ringrazio i danzatori de La Luna Dance Center asd, Nicky Danza asd, Sonia Vico per la realizzazione delle ali, Rocco Marcelli per il supporto tecnico, Il Resto del Carlino, tutti i fotografi e cameran che ci hanno accompagnato nella lunga serpentina, Il Tanztheater Wuppertal Pina Bausch per la grande ispirazione e per aver dato a tutto il mondo la possibilità di fare la Nelken Line. Oggi un piccolo sassolino nel mare, ma molto importante».