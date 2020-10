Protesta davanti alla Regione, l’assessore incontra gli esercenti: «Il decreto va cambiato»

Un sit-in pacifico sotto la Regione, ma nel quale gli esercenti hanno voluto manifestare la propria rabbia verso l’ultimo dpcm. Qualche decina di persone ieri sera ha incontrato l’assessore regionale per lo sviluppo economico, Mirco Carloni. Titolari di palestre, ristoratori e baristi che temono una seria compromissione delle attività alla luce degli ultimi provvedimenti del Governo.

«Ho incontrato i manifestanti sotto il Palazzo della Regione Marche- ha spiegato Carloni- dobbiamo rispettare le regole per evitare il diffondersi del virus ma non è giusto scaricare su palestre, ristoranti e bar le mancanze. Questo dpcm deve essere cambiato lo abbiamo detto in conferenza stato regioni ma non siamo stati ascoltati ovviamente lavoriamo ancora sperando di fare cambiare idea al governo».



