Manifestazione in città, cambia la viabilità in centro

Cambia la viabilità in centro a Falconara in vista della manifestazione pubblica organizzata da alcune associazioni per sabato 27 gennaio a partire dalle 15:30. Nei tratti di strada interessati dal corteo e in alcune zone limitrofe sarà vietata la sosta a partire dalle 10, mentre la circolazione sarà sospesa lungo tutto il percorso durante il passaggio dei manifestanti.

Sabato dunque, a partire dalle 10 e fino al termine della manifestazione, non si potrà sostare in via Bixio nel tratto compreso tra via Mameli e via Roma, in piazza Mazzini, in via Marsala nel tratto compreso tra piazza Mazzini e via Roma, in via Roma tra via Marsala e via Bixio, in via XX Settembre tra via Marsala e via Flaminia, in via degli Spagnoli, nel tratto compreso tra via Flaminia e via Bixio.

La manifestazione dovrà concludersi entro le 18, orario in cui si potrà tornare a sostare nei tratti indicati e sarà ripristinata la circolazione in tutte strade toccate dal corteo.

La manifestazione partirà da piazza Mazzini, per poi passare in via Marsala, via Roma, via Bixio, via XX Settembre, via Flaminia, via Spagnoli e di nuovo via Bixio fino a piazza Mazzini. Durante il passaggio, come già visto, la circolazione sarà sospesa.