«Più alberi da piantare e meno esalazioni da respirare». La protesta di “Fridays for future” con musica e striscioni

ANCONA - Un presidio come protesta, accompagnato da un concerto, e non uno sciopero. Questo per permettere a tutti di partecipare anche chi uno sciopero non può permetterselo. Così Ancona ha aderito alla giornata di tutela del clima con gli attivisti di “Fridays for future” che si sono ritrovati alle 15.30 in piazza Roma, raggruppando una 50ina di partecipanti. Arianna, portavoce dell’organizzazione locale, ha spiegato che oggi «sono quasi 30 gradi, stiamo ancora in maniche corte, e basta questo per notare che c’è una crisi climatica». «Siamo pieni di dati scientifici per dire che c’è un surriscaldamento della terra – ha osservato Arianna - e le azioni dell’uomo hanno influito. Chi subisce sono le fasce povere quelle che vivono in zone inquinate e al sud del mondo ma anche noi. Muoiono specie animali e altri proliferano, vedi l'invasione del granchio blu». A livello locale gli attivisti del clima chiedono la chiusura dell’Api, misure per le esalazioni del porto dove anche stamattina si sentiva puzza di idrocarburi per un probabile sversamento. E ancora più soldi per il verde pubblico.

Diversi i cartelli presenti in piazza. «Noi sporchi di fango voi sporchi di sangue. La crisi climatica è sistemica». «L’oro nero ci divora. La nostra rabbia si rinnova». Molti i passanti che si sono fermati ad ascoltare le ragioni degli attivisti e che sono stati invitati ad intervenire e a dipingere su fogli il proprio disagio climatico. La manifestazione è stata seguita anche dalla polizia, sul posto per presidiare che non ci fossero problemi di sicurezza.