Malore durante il sit-in dei lavoratori Caterpillar: dipendente in ospedale

Manifestazione dei lavoratori Caterpillar, uno dei presenti avverte un malore: portato in ospedale con codice di media gravità. E' successo stamattina durante il sit-in in via Leone XIII che ha visto riuniti i dipendenti della multinazionale che ha comunicato l'intenzione di chiudere la sede in Vallesina.

L'uomo, 59 anni, è stato soccorso dalla Croce Verde dopo aver accusato un dolore al torace. Ora si trova all'opedale di Jesi.