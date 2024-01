"Fermiamo il disastro ambientale", manifestazione contro le emissioni: «Salviamo Falconara e la Vallesina»

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AnconaToday

Ieri pomeriggio alle 15,30 si è tenuta una manifestazione a Falconara Marittima con tema “FermiamoilDisastroambientale” .

"La manifestazione, organizzata da tanti comitati locali, ha visto l’adesione di molte forze politiche incluso il Movimento 5 Stelle. È infatti sempre più urgente richiamare la popolazione cittadina e tutti i marchigiani alla disastrosa realtà che vede da decenni continue emissioni di gas nocivi, incluso il benzene, da una raffineria che non ha ammodernato gli impianti, ha visto già inquinamenti importanti, incidenti mortali e costituisce una bomba ecologica sempre pronta ad esplodere.

Nel 2019, grazie all’intervento del Movimento 5 Stelle, sono state installate delle centraline di monitoraggio per valutare la qualità dell’aria. L’ARPA Marche, che controlla le poche centraline esistenti, dichiara che i limiti massimi di emissioni dei PM 10, PM 2,5, biossido d’azoto e Ozono non sono stati superati. Ma i limiti stabiliti per legge sono limiti medi annui ed è evidente che il monitoraggio risente delle condizioni del vento perché raramente il vento porta inquinanti solo verso le centraline. Come cambia direzione gli inquinanti continuano ad ammorbare l’aria ed i cittadini, ma non vengono monitorati. Per giunta i limiti valgono per una persona media, ma se una persona, per qualsiasi motivo, è debilitata, oppure nel caso di bambini e di anziani, valori anche di molto inferiori possono avere pesanti conseguenze nocive per la salute.

Non a caso l’area è stata riconosciuta zona AERCA, cioè ad Alto Rischio di Crisi Ambientale ed è noto da anni che l’incidenza dei tumori aumenta avvicinandosi alla raffineria. Le indagini svolte dalla magistratura sono durate anni ed in questi giorni è iniziato il dibattimento. Ma non deve avvenire quello che è avvenuto in altre aree tristemente note, cioè che la necessità occupazionale superi l’interesse per la salute dei cittadini. Se il “disastro ambientale” per cui è stata rinviata a giudizio l’impresa verrà confermato si dovranno prendere tutte le misure per impedire il prosieguo delle attività. Tanto più che nel 2035, come stabilito durante il Governo Conte, dovrà cessare la costruzione di vetture alimentate da energie fossili per puntare decisamente alle rinnovabili. Se questa scadenza verrà confermata la raffineria di Falconara Marittima non avrà più motivo di esistere e dovranno essere eliminati tutti i grandi serbatoi, alcuni dei quali sono stati i responsabili principali delle emissioni. I cittadini dovranno vigilare affinché il processo di transizione ecologica, indispensabile per combattere il cambiamento climatico, sia realizzato. Più in generale dovranno richiedere un cambiamento che coinvolga il nostro modello di sviluppo, dato che quello attuale compromette gli ecosistemi e non garantisce il rinnovamento delle risorse".

Sergio Romagnoli coordinatore provinciale di Ancona

Lorella Schiavoni rappresentante GT Ancona

Mauro Coltorti rappresentante GT Jesi