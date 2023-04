Ha una sfilza di reati da scontare, trovato alla Baraccola un ricercato da Treviso

ANCONA - Lo cercavano da Treviso, per un ordine di carcerazione dovuto ad una sfilza di reati commessi. Falso in atto pubblico, millantato credito, sottrazione, soppressione e occultamento di atti e circonvenzione di incapace. Il ricercato era ad Ancona e giovedì mattina, durante il servizio di controllo del territorio, in zona Baraccola, personale della squadra delle Volanti lo ha intercettato a bordo di un'autovettura. I poliziotti lo hanno fermato e controllato. Era il ricercato, un 68enne della provincia di Belluno, italiano.



Da accertamenti è emerso che aveva a suo carico un ordine di carcerazione, emesso dalla procura di Treviso, per scontare una pena di 3 anni, un mese e 16 giorni. L'uomo è stato perquisito e poi portato in questura per le pratiche. Al termine degli atti è stato portato in carcere a Montacuto.