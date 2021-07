Mancini dopo la vittoria azzurra: «Giocatori meravigliosi, ora festeggiate»

Il ct azzurro Roberto Mancini parla dopo la vittoria dell'Italia agli europei. Emozioni forti e lacrime per la prima intervista a caldo da campione d'Europa ai microfoni Rai.

Mancini dichiara: «Siamo stati bravi, abbiamo preso gol subito e li siamo andati in difficoltà, ma poi abbiamo dominato. I ragazzi sono stati meravigliosi. E' una vittoria importante per tutta la gente e per tutti i tifosi. Siamo felici, spero che festeggino!»