Dito medio e insulti, i bulli contro mamma Patrizia: «Stanno parlando di noi»

Il dito medio puntato contro la tv mentre passano le immagini della trasmissione di Rai 1 "Storie Italiane" che si occupa del caso di Patrizia Guerra, la mamma coraggio che lotta per avere giustizia dopo le ripetute aggressioni a suo figlio 17enne. Il branco non ha paura e torna a sfidare tutti e tutto.

Mercoledì 29 dicembre la conduttrice Eleonora Daniele ha dedicato l'intera puntata al tema delle baby gang, problema tristemente noto in tutta la Penisola. In particolare si è parlato del caso del capoluogo dorico e del branco di 150 ragazzini che terrorizzano i loro coetanei più deboli. Durante il programma sono state mostrate le Instagram stories di alcuni dei bulli: «Stanno parlando di Ancona» si legge in uno dei post e, ancora, altri insulti scritti a caratteri cubitali e un gestaccio rivolto alla televisione.

«Non ci facciamo intimorire - ha detto la giornalista - e continueremo a mostrarvi queste immagini». Concetto ribadito anche da Patrizia «perché - dice - non ho alcuna intenzione di fermarmi finché i responsabili non pagheranno». Oltre alla determinazione di arrivare fino in fondo c'è anche la volontà da parte sua di portare ad Ancona il progetto dei City Angels, già presenti a Milano e in altre città italiane.