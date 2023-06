Non c'è tempo per raggiungere l'ospedale, mamma partorisce in auto davanti alla farmacia

ROSORA - Una mamma ha partorito la figlia all'interno di un'utilitaria parcheggiata davanti alla farmacia di via Roma. L'incredibile vicenda, per fortuna conclusa con un lieto fine, è avvenuta nel pomeriggio di ieri, poco dopo le 19. La mamma è una donna straniera che vive fuori paese insieme al suo compagno.

Sul posto gli operatori del 118 che sono intervenuti dopo l'allarme lanciato da un'amica della donna che in quel momento si trovava con la neo mamma. Per fortuna nella via abita un'infermiera di Villa Igea che è prontamente intervenuta, insieme ai medici della farmacia, per dare supporto alla donna in attesa dell'arrivo dei sanitari. Pochi minuti dopo è arrivato anche il papà. Il parto è avvenuto senza criticità e tutta la famigliola è stata trasportata all'ospedale Carlo Urbani di Jesi.