Mamma protesta in piazza per i figli, reagisce e sputa alla polizia: arrestata

ANCONA - È da questa estate che protesta in città, prima davanti al tribunale dei Minorenni, poi in piazza Roma. Chiede giustizia, rivuole i suoi tre figli che per varie vicissitudini le sono stati tolti. Mercoledì mattina era tornata in piazza Roma con i suoi cartelli, la maglietta con scritto giustizia, determinata a proseguire la sua battaglia ma non aveva il permesso della questura per manifestare. Le era stato negato perché la sua posizione, dopo ripetute minacce, anche di morte, ad un magistrato della Procura minorile, si è aggravata e ha un divieto di avvicinamento quindi deve tenersi a distanza anche dai palazzi di giustizia per più di 500 metri. La polizia si era avvicinata per farla sgomberare ma la donna, 38 anni, cubana, ha reagito con calci, spintoni e sputando agli agenti. Ad uno lo ha morso ad un dito ma aveva un guanto e non è rimasto ferito.

È stata arrestata per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Ieri mattina l’arresto è stato convalidato dal giudice Matteo Di Battista, con obbligo di firma alla pg. Il suo legale, Fabrizio Del Gobbo, ha chiesto i termini a difesa e l’udienza proseguirà il 9 maggio. La donna arrestata ieri, in tribunale, ha dato la sua versione dei fatti spiegando di aver solo reagito al comportamento aggressivo dei poliziotti che la volevano allontanare violando un suo diritto.