Stop per il Mamamia, chiuso per 15 giorni

«Ci hanno appena comunicato che il Mamamia non potrà essere aperto per 15 giorni! In un periodo già particolarmente duro non ce lo aspettavamo, anche perché abbiamo sempre fatto il massimo nel rispetto di regole e normative! Ci rivediamo al Mamamia sabato 28 agosto». La notifica del provvedimento del Questore è arrivata nel tardo pomeriggio di ieri ai titolari del locale, che aveva riaperto solo come servizio bar. Due settimane fa, all'esterno della struttura, tre ragazzi avevano subito un aggressione da parte di alcuni giovani.

I Carabinieri della Compagnia di Senigallia hanno spiegato tramite una nota stampa che Il decreto, emesso dal Questore di Ancona, deriva da una iniziativa promossa dagl istessi militari «I quali, durante la stagione estiva in corso, sono intervenuti varie volte presso quella discoteca per aggressioni e altri episodi di violenza, che hanno destato allarme sociale nella comunità». In seguito ai fatti, i carabinieri spiegano di aver avanzato la proposta di sospensione della licenza dell'esercizio, ai sensi dell’art. 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. (Foto di repertorio)