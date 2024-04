«Sono il mostro che loro hanno creato». Panariello in tribunale per i maltrattamenti alla moglie poi uccisa

ANCONA - «Botte a mia moglie? Mai date. Lei era così, esagerava. Poi mi chiedeva scusa. A San Valentino mi ha mandato anche messaggi con i cuoricini. Poi sì sono diventato il mostro che loro hanno voluto creare. Ma non ne potevo più, cercavo solo un po’ di pace. Volevo lasciare quella casa». Ha reso l’esame in aula ieri Franco Panariello, 56 anni, metalmeccanico. In tribunale ha parlato davanti al collegio penale presieduto dalla giudice Francesca Grassi, difeso dall’avvocato Ruggero Benvenuto. L’uomo è accusato di maltrattamenti in famiglia, lesioni aggravate e violenza sessuale nei confronti della moglie Concetta Marruocco, l'infermiera di 53 anni (da cui si stava separando) che ha poi ucciso la notte del 14 ottobre 2023 a Cerrete d'Esi con 43 coltellate. Per l’omicidio affronterà un altro processo che inizierà il 21 giugno prossimo in Corte di Assise. I maltrattamenti del primo procedimento sono contestati anche nei confronti della figlia minorenne.

L’imputato ieri ha parlato per due ore di seguito raccontando che in casa c’erano diversi problemi anche per la gestione dei figli su cui era in contrasto con la moglie. «Non ce la facevo più perché ogni volta che tornavo a casa e c'era qualcosa che non andava - ha detto - mia moglie diceva che era sempre colpa mia. Non sarò stato un marito e una padre perfetto ma alla famiglia ci tenevo e per i miei figli mi farei ammazzare». Panariello ha negato le accuse partendo proprio dall’episodio del 28 febbraio del 2023, quello che ha portato la moglie a denunciarlo ai carabinieri. Stando alle accuse avrebbe picchiato sia la donna, sbattuta contro un armadio, che la figlia intervenuta a difesa della madre. «E' stata lei che si è buttata contro la parete - ha sostenuto il 56enne - io gli avevo chiesto se cenava e mia moglie aveva risposto che “‘mi fai schifo”. Era solita fare questi gesti poi mi chiedeva scusa. Mia figlia ha inciampato su un deumidificatore e si è fatta male ad un piede». Poi ha raccontato quando è stato lasciato in mezzo ad una strada (era scattato il divieto di avvicinamento) con soli 5 euro in tasca. «Ho trovato una sistemazione solo grazie ai carabinieri - ha detto -. Ho tentato anche di farla finita comprando una corda di due metri. Se non l’ho fatto è stato solo per mio figlio che si è accorto che l’avevo in auto. Non ha creduto che mi serviva per stendere i panni in bagno». Panariello ha negato anche le violenze sessuali sulla moglie. Prossima udienza il 30 maggio.