Botte e insulti alla moglie. Un inferno durato anni: «Ti spezzo le ossa». Condannato

FALCONARA - Per tentare di fermarlo e farlo smettere è arrivata a denunciarlo otto volte. L’uomo non si è fermato nemmeno quando è arrivato a processo. Per intimorire la moglie, che doveva testimoniare, l’avrebbe minacciata anche poco prima di andare in tribunale. «Non andare o sarà peggio per te». Oggi è arrivata la condanna per un 40enne di origine rom accusato di stalking, maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate. Il collegio penale presieduto dalla giudice Francesca Grassi lo ha condannato a 4 anni e 3 mesi di reclusione. Anni d’inferno per la vittima, 39 anni, parte civile con l’avvocato Elisa Gatto, finita anche in una struttura protetta per non incontrarlo più. L’uomo l’avrebbe picchiata, insultata e umiliata arrivando a tentare di strangolarla. «Avevo il nemico in casa» ha raccontato durante la testimonianza resa in aula in una precedente udienza. Un racconto, sofferto, di anni di un matrimonio da incubo. Le denunce sono partite dal 2020, quando ha deciso di lasciare il marito e la casa dove vivevano. I fatti più aggressivi sarebbero avvenuti tra il 2018 e il 2021 ma poi il capo di imputazione è stato ampliato a processo in corso perché le condotte persecutorie sono continuate anche se lui aveva un divieto di avvicinamento e di qualsiasi contatto con la vittima (ora è ai domiciliari).

«Non potevo condurre una vita normale, ero sempre chiusa in casa – aveva riferito la vittima quando è stata sentita in aula a marzo dello scorso anno – avevo il nemico in casa. Mi accusava di essere una poco di buono, mi spegneva anche le sigarette addosso. Una notte ha preso un coltello da cucina e si è scagliato dalla parte della mia metà del letto. Per fortuna ha preso il materasso». Quando ha deciso di lasciarlo e andare via di casa, lui le avrebbe rotto il setto nasale a calci. Le ferite subite lei le ha tutte fotografate con il cellulare e consegnate poi in sede di denuncia. Foto che ha fatto vedere anche in tribunale. Quando ha cambiato casa perché «volevo fare una vita normale per i miei due figli» il marito avrebbe continuato a perseguitarla anche lì. A luglio del 2021 lui l’avrebbe presa per il collo. «Me lo ha stretto fino a quando non respiravo più – aveva testimoniato la ex moglie – per strangolarmi. Ha lasciato la presa solo perché nostro figlio di sei anni si è messo ad urlare e ha preso le mie difese». Le indagini dopo le denunce della donna sono state condotte dai carabinieri del Nor, nucleo operativo radiomobile. Lui l’aveva minacciata anche così: «Ti spezzo le ossa». L’imputato ha rigettato tutte le accuse. Era difeso dall’avvocato Nicoletta Pelinga.