Minacce a moglie e figlia, scritte sui cassonetti e "poste" sui bus: arrestato

ANCONA - Maltrattamenti alla moglie e alla figlia maggiorenne: arrestato. Dopo i divieto di avvicinamento disposto in un primo momento dall'autorità giudiziaria, l'uomo si presentava comunque davanti alla consorte e si faceva vivo anche con scritte sui cassonetti e muri. Non solo. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della compagnia di Ancona, si faceva vedere anche sui bus e nei pressi dei semafori dove sapeva di poter incontrare la donna. Vista l'inosservanza del divieto di avvicinamento, per il 50enne si sono aperte le porte del carcere.