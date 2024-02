Il marito la picchia, lei chiede aiuto con WhatsApp ai carabinieri

ANCONA - Picchiata dal marito anche davanti ai sui due figli. Dopo l’ultimo episodio la donna, 45 anni, aveva mandato una foto dei lividi riportati al comandante di una stazione dei carabinieri, alla periferia della città, chiedendo aiuto. «Ecco cosa mi ha fatto» aveva scritto la donna dopo che a settembre 2020 il coniuge le aveva dato una ginocchiata al ventre. Pochi giorni dopo una vicina di casa, che lavora nei servizi sociali, si era sentita in dovere di denunciare ai carabinieri cosa succedeva nella casa accanto. Con l’accusa di maltrattamenti in famiglia un 42enne napoletano è finito a processo al tribunale di Ancona, davanti al collegio penale presieduto dal giudice Carlo Cimini. Ieri mattina in aula sono stati sentiti il carabiniere che ha ricevuto la foto per messaggio e la vicina di casa. Quest’ultima ha riferito che l’imputato aveva istallato fuori dalla porta delle telecamere per vedere chi suonava alla sua porta e verificare se arrivavano le forze dell’ordine. Il militare ha riferito sul messaggio. La donna era riuscita ad entrarci in contatto ma non se l'era mai sentita di denunciare il marito, forse per paura delle conseguenze. La coppia si era trasferita ad Ancona, in un quartiere in periferia, dalla Campania. Lei avrebbe subito le percosse per anni senza mai trovare la forza di denunciare.

Uno dei due figli l’avrebbe più volta difesa e il padre avrebbe picchiato anche lui. L’imputato, difeso dall’avvocato Nicoletta Pelinga, rigetta le accuse. Attualmente si trova in carcere per altra causa. Nel processo in corso gli viene contestata anche la detenzione di droga ai fini di spaccio. Mentre i carabinieri indagavano per i maltrattamenti infatti lo avrebbero sorpreso, ad ottobre 2020, a vedere hashish ad un cliente abituale. Sul 42enne era stato disposto anche un divieto di avvicinamento a moglie e figli. La donna si è costituita parte civile nel processo con l’avvocato Michele Boncristiano. I figli sono parte civile con l’avvocato Edoardo Massari. Prossima udienza l’8 maggio per sentire la vittima.