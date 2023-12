Picchiata dal compagno anche quando era incinta: «Stai zitta o sai come finisce». Condannato a 4 anni

ANCONA - Le avrebbero imposto ad ogni costo il loro stile di vita e con insulti, botte e minacce volevano piegarla alle loro regole di sottomissione. Così una famiglia rom è finita a processo per lesioni aggravate, maltrattamenti aggravati in famiglia, stalking e minacce. A giudizio i suoceri e l’ex fidanzato di una 28enne che ha vissuto un anno in casa loro, a Falconara. Il procedimento penale si è chiuso ieri, in tribunale, ad Ancona, per il primo grado di giudizio. Il collegio penale presieduto dalla giudice Francesca Grassi ha condannato a 4 anni solo l’ex fidanzato della vittima, un 26enne falconarese, per maltrattamenti, minacce e lesioni. Assolti perché il fatto non sussiste i suoceri, marito e moglie, anche loro di Falconara.

La parte offesa, una giovane mamma di 28 anni, di Senigallia, aveva mosso accuse pesanti contro il nucleo familiare con cui ha convissuto tra il 2019 e il 2020. Aveva raccontato come l'ex compagno le avesse rivolto frasi come questa: «Sono io l'uomo, comando io. Tu stai zitta, se no sai come va a finire: parli quando te lo dico io, non decidi tu, sei falsa». Mentre era incinta di tre mesi il 26enne l'avrebbe schiaffeggiata fino a farla cadere a terra. Inoltre i genitori di lui, stando al racconto della giovane, le avrebbero impedito di stare insieme al suo bambino se non nel momento dell'allattamento. E anche il cellulare sarebbe stato controllato e ispezionato dai genitori dell'ex. Dal canto loro la coppia di 44enni, difesa dall'avvocato Matteo Bettin, e il giovane papà, difeso dall'avvocato Stefano Gerunda, avevano sempre negato ogni accusa. L’ex fidanzato dovrà risarcire la ragazza anche di 15mila euro per lei e 8mila euro per il bambino. Entrambi si sono costituiti parte civile con gli avvocati Jacopo Saccomani e Edoardo Massari.