Prima le litigate poi le botte alla compagna. Lei: «Mi voleva uccidere», condannato per maltrattamenti

MONTEMARCIANO – Lui l'avrebbe picchiata una volta al mese, al culmine di litigi che scoppiavano in casa e dovuti soprattutto ad una sua mancanza di collaborazione alla vita familiare. L'uomo non avrebbe nemmeno voluto riconoscere il secondo figlio che la donna aspettava da lui. Un rapporto violento dove la vittima ha sostenuto che «mi voleva uccidere, mi voleva far diventare matta». Con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni, il collegio penale ha condannato oggi un operaio di 48 anni, nigeriano, a due anni e un mese di reclusione. La giudice Francesca Grassi, che presiedeva il collegio, ha stabilito per la vittima anche un risarcimento danni di 6mila euro. Per quattro anni, stando alle accuse, la donna, 40enne, anche lei nigeriana, avrebbe subito percosse durante la convivenza a Montemarciano. L'ultima aggressione fisica la vittima, parte civile nel processo con l'avvocato Elisabetta Nicolini, l'avrebbe subita il 18 agosto del 2019. Nell'appartamento dove viveva con compagno e due figli erano arrivati anche i carabinieri dopo l'ennesimo litigio. In casa c'erano i mobili rovesciati, la porta tutta rotta e la vittima con i lividi al volto.

Era stata portata in ospedale dove i medici le avevano dato una prognosi di 7 giorni. Il compagno aveva negato di averle fatto del male sostenendo che quando aveva lasciato la casa era tutto in ordine e la donna stava bene. Altri tre episodi simili, di botte ricevute dal compagno a seguito di litigi, sarebbero avvenuti nei quattro anni precedenti, anche se nel corso del processo è stato indicato che la donna veniva picchiata almeno una volta al mese. Il pm Ruggiero Dicuonzo, oggi aveva chiesto 4 anni di condanna per l'imputato, difeso dall'avvocato Marusca Rossetti, parlando di un clima di sopraffazione che avrebbe creato in famiglia. Per il legale dell'accusato però sarebbe stata la donna a provocare le discussioni in casa, a mandarlo via per poi riaccoglierlo in casa, rimproverandolo di continuo di non fare abbastanza ma lui non le avrebbe mai fatto del male.