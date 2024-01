Lucchetto sull'auto della madre e botte alla sorella per avere soldi. Giovane patteggia per maltrattamenti

ANCONA - Otto anni di incubo fatti di percosse, richieste continue di denaro, umiliazioni e paure, finiti con un patteggiamento ad un anno e otto mesi. E' la pena che dovrà scontare un 27enne anconetano accusato di maltrattamenti in famiglia, danneggiamento e porto abusivo di armi. II giovane avrebbe commesso questi reati nei confronti della madre e di due sorelle (una sola poi ha fatto denuncia) costrette anche a cambiare casa pur di mettersi in salvo da lui. Dal 2015 a settembre del 2023, il 27enne avrebbe sfogato spesso la sua rabbia contro le donne di casa, il più delle volte era perché voleva da loro dei soldi, colpendole e minacciandole anche con attrezzi idraulici quali pinze in acciaio e giratubi e suppellettili come televisioni e ventilatori. Quando si scagliava contro la madre la bloccava per i polsi per poi picchiarla. Ad una sorella è arrivato a romperle in due gli occhiali da vista e a ferirle i piedi lanciandole un bicchiere addosso.

A luglio 2023 la madre e una sorella, la seconda aveva già lasciato l'abitazione molto tempo prima, hanno fatto i bagagli per trasferirsi in una seconda proprietà ma anche lì lui avrebbe trovato il modo di intimorirle. Con una telefonata le ha minacciate di bruciare tutte le loro cose lasciate nell'altra casa. Ad agosto la madre era tornata nell'abitazione per annaffiare le piante e il figlio le avrebbe bloccato l'auto con un lucchetto per non farla guidare e poi l’avrebbe spinta per le scale. La donna aveva dovuto chiedere un passaggio ad un passante per fuggire via. A settembre, prima che le due donne si presentassero dalla polizia per la denuncia, lui le avrebbe raggiunte nell'altra casa presentandosi con arnesi da idraulico in mano, delle pinze in acciaio e del giratubi in ferro. Dopo la denuncia il gip aveva imposto l'allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento alle due donne. Oggi il 27enne, difeso dall'avvocato Roberto Marini, ha patteggiato davanti alla gup Francesca De Palma. L'Imputato ha sempre respinto le accuse. L'Indagine era stata seguita dalla squadra mobile.