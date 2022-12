Scappa da casa e va dai carabinieri con un occhio nero, il marito la picchiava davanti ai figli: operaio arrestato

FALCONARA - Litigi e botte. Sarebbe stata la routine in casa di una coppia di moldavi dove domenica sera, all’ennesimo pugno preso, la donna è fuggita di casa. Ha raggiunto la caserma dei carabinieri per denunciare il coniuge violento e lo ha fatto arrestare. Ora lui è in carcere. Era passata l’ora di cena quando alla Tenenza è arrivata la moldava, di qualche vanno più giovane del marito. Aveva un occhio nero. «È stato mio marito - ha detto in lacrime - mi picchia». Poi ha raccontato che non era stata la prima volta. Quando non la picchiava la insultava. Una convivenza diventata difficile, davanti anche ai figli, minorenni. Una pattuglia ha raggiunto l’abitazione e il moldavo, che fa l'operaio, è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia aggravati. Ora attende l’udienza di convalida.