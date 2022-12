Botte e insulti alla moglie: «Non vali niente, ti faccio vedere l'inferno». Condannato per lesioni

ANCONA – Si sposano, fanno due figli ma la relazione degenera fino al punto che lui l'avrebbe picchiata e umiliata di continuo. La donna avrebbe subito le botte anche davanti alla loro figlia di soli 5 anni. Con l'accusa di maltrattamenti in famiglia aggravati e lesioni un 44enne piemontese è finito a processo davanti al collegio penale del tribunale di Ancona che ieri lo ha assolto dalla prima accusa e condannato dalla seconda a dieci mesi di reclusione, pena sospesa subordinata a seguire un percorso di recupero per mariti violenti. Alla donna, 33enne, di origine cubana, andranno mille euro come provvisionale. Stessa cifra è stata decisa per la figlia. La cubana si è infatti costituita parte civile con l'avvocato Jacopo Saccomani. L'imputato era difeso dall'avvocato Alessio Stacchiotti. I fatti di cui era accusato risalgono alla primavera del 2020 e sarebbero continuati per tutta l'estate. Tra moglie e marito, residenti nel capoluogo dorico, le cose avevano iniziato a peggiorare durante il lockdown, con un periodo in cui la convivenza in casa aveva iniziato a pesare. Lui l'avrebbe iniziata a maltrattare con frasi quali «bestia, ignorante, diavola». Un giorno le avrebbe lanciato addosso un cavatappi, un'altra volta l'avrebbe presa a pugni in faccia facendola finire al pronto soccorso con 7 giorni di prognosi. Da lì era partita la denuncia perché la moglie si era rivolta alla polizia. Lasciata la casa coniugale era stata messa in una località protetta e l'iter a carico del marito era proseguito fino ad arrivare a processo. Attraverso l'uso dei messaggio, con il cellulare, lui l'avrebbe anche minacciata così «sei una m., non vali niente, fin quando posso ti renderò la vita un inferno». L'imputato ha sempre negato le accuse.