Picchia e offende la madre malata, la sorella lo scopre con un registratore: figlia verso il processo

ANCONA - Per l’accusa avrebbe picchiato e offeso la madre, malata di Alzheimer e bisognosa di cure. Per la difesa invece la donna, che deve rispondere di maltrattamenti in famiglia, sarebbe stata caricata di una situazione difficile da gestire e lasciata sola. La Procura ha chiesto il rinvio a giudizio per una 68enne anconetana e oggi si è tenuta l’udienza preliminare davanti al gup Alberto Pallucchini. Vittima la madre di 88 anni. A far partire la denuncia è stata la sorella dell'imputata: si era accorta che l’anziana madre aveva lividi sul corpo e sospettando che non venisse accudita bene si è rivolta ai carabinieri. In casa ha piazzato un registratore sonoro che ha registrato le grida della madre mentre sarebbe stata picchiata e umiliata dall'altra figlia. Percosse fisiche e insulti gratuiti soprattutto per la condizione di salute precaria della 88enne che non le permetteva di essere lucida e con una visione giusta della realtà. La 68enne l'avrebbe anche offesa e minacciata di morte. La vicenda è emersa nel 2022, con la denuncia della seconda figlia, e i fatti sarebbero prosguiti fino a quando la 68enne non è stata allontanata dalla madre.

In casa erano state piazzate anche telecamere per riprendere ciò che accadeva. Il pm Marco Pucilli ha chiesto e ottenuto dal gip un divieto di avvicinamento all'anziana a cui è stato nominato un amministratore di sostegno, l'avvocato Emanuele Giuliani. Attualmente la 88enne è accudita da una badante. La figlia 68enne avrebbe dovuto occuparsi di lei, in tutte le sue necessità quotidiane, invece non l'avrebbe fatto.

Spesso le avrebbe alzato la voce, l'avrebbe sporcata con i suoi escrementi che diceva che era stanca di pulire e l'avrebbe picchiata. Si tratta di accuse che dovranno essere dimostrate nel corso del procedimento. L'imputata, difesa dall'avvocato Davide Toccaceli, respinge le accuse; sostiene di essere stata lasciata sola nella gestione di una malata grave. Il suo legale ha chiesto di procedere con l'abbreviato condizionato all'audizione dell'imputata. Il giudice ha rinviato all'udienza del 16 luglio. Parte civile l'amministratore di sostegno Giuliani, che si e costituito per l'anziana con l'avvocato Tiziano Consoli.