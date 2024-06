Minaccia di morte la moglie: «Ti ammazzo». Lei fugge in convento e denuncia i maltrattamenti

FABRIANO - Cinque anni di sofferenze in casa per via del marito che quando beveva diventava un mostro. Insulti, ricatti e anche minacce di morte continue tanto che la moglie è fuggita perfino in un convento dalle suore per non farsi trovare. Una volta è stata anche picchiata. La coppia aveva due figli ancora piccoli che avrebbero assistito alle sfuriate del padre pregandolo anche di smettere. «Chiama i carabinieri che io ti ammazzo, non ho paura». Era il tono delle minacce che un tunisino di 40 anni avrebbe rivolto alla moglie, 28 anni, sua connazionale. A trasformarlo era l’abuso di alcol che faceva prima di tornare a casa la sera. Quando la donna è finita in una casa rifugio ha chiamato 40 volte il 112 per farsi dire dove era e per questo reato ha già subito una condanna a fine maggio prendendo sei mesi per interruzione di pubblico servizio. Ieri per il tunisino è arrivata un'altra condanna ma per maltrattamenti in famiglia aggravati. Il verdetto del collegio penale presieduto dalla giudice Francesca Grassi ha inflitto all'imputato 4 anni di reclusione. Era difeso dall'avvocato Edoardo Massari.

La moglie, 28 anni, era parte civile con l'avvocato Cecilia Ascani. L'uomo è stato anche condannato ad un risarcimento di 12mila euro. La donna ha dovuto fare due denunce prima di mettersi in salvo. La prima risale al 2016. La coppia si era spostata un anno prima in Tunisia e dopo le nozze lei lo aveva raggiunto a Fabriano dove il marito lavorava. Non sapeva che aveva il vizio di bere. Nella città della carta sono nati i loro due figli, una femmina e un maschio che hanno meno di dieci anni. Il marito era tornato a casa ubriaco e l'aveva picchiata. Lei si era rivolta al commissariato di polizia per denunciarlo e per non vederlo si era rifugiata in un convento delle suore con i due figli. Poi aveva avuto timore che le venissero tolti i figli così aveva ritirato la denuncia sperando che il marito cambiasse. Per un periodo è stato in cura al Sert, per la dipendenza alcolica, ma non avrebbe spesso di bere. Tornata da lui le cose non sono migliorate e avrebbe subito per altri cinque anni. Nel 2021 una nuova denuncia ai carabinieri. Anche quella sera era tornato sbronzo. «Bevo per dimenticare - diceva - tu mi hai rovinato la vita». Ce l'avrebbe avuta con la moglie per la denuncia del 2016. «Non cambierò mai, smetterò di bere l’ultimo giorno della mia vita» le diceva. Davanti ai bambini avrebbe iniziato ad insultare la donna poi mettendole la faccia davanti alla sua le avrebbe urlato: «Chiama i carabinieri che io ti ammazzo non ho paura». Quando la moglie ha preso il telefono lui glielo avrebbe tolto dalle mani, Fuggita da una vicina di casa ha chiamato il 112 da lì poi è tornata a casa con i militari. Il marito le ha rotto il cellulare in due, con i carabinieri davanti, buttandoglielo nella pentola dell'acqua calda.