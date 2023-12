Sfonda la porta di casa della ex: «Questa volta ti ammazzo»

ANCONA - Maltrattata per cinque anni dal compagno decide di denunciarlo e lasciarlo ma lui si presenta sotto casa. «Questa è la volta che ti ammazzo, lo giuro». L’uomo, 44 anni, anconetano, ha sfondato la porta a calci e pugni poi ha dato una testata alla ex facendola finire in ospedale con 15 giorni di prognosi. La Procura ha chiesto per lui il giudizio immediato. Deve rispondere di maltrattamenti aggravati in famiglia, stalking, lesioni aggravate e violazione di domicilio. A chiedere subito il processo è stata la pm Irene Bilotta che nei mesi scorsi aveva aperto un fascicolo a carico dell’uomo. Affronterà il giudizio ad anno nuovo. L’episodio della testata è del 25 settembre scorso.

Poco tempo prima se ne era andata da quel compagno geloso e manesco che l’aggrediva anche davanti ai figli. Lui l'ha raggiunta nella nuova abitazione continuando a perseguitarla. Prendendo la porta di ingresso a calci e pugni l'ha sfondata e mentre colpiva con violenza l'infisso ripeteva urlando: «Ti giuro che questa volta ti ammazzo». Alla fine era riuscito ad entrare e una volta dentro casa aveva alzato ancora le mani sulla ex, presa anche a testate in faccia. La donna impaurita che potesse far del male anche ai bambini, che in più occasioni hanno dovuto vedere il padre che picchiava la madre, lo ha denunciato. Stando alle accuse lui le avrebbe reso una vita d’inferno, picchiandola e offendendola per tutta la durata della convivenza, dal 2017 al 2022. In quel periodo l'avrebbe prese anche per il collo, stringendole le mani attorno e dicendole «anche se urli non ti sentirà nessuno, se ti scavo la fossa nessuno ti troverà». Dopo la denuncia la vittima se ne era andata a vivere fuori Ancona.