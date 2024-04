Picchia la compagna poi l’abbandona in superstrada. Condannato per maltrattamenti

ANCONA - Il vizio del bere ha rovinato poco a poco il loro rapporto facendo vivere per anni un incubo alla donna che aveva accanto. Picchiata, minacciata e umiliata, anche davanti al figlio di dieci anni. «Ti ammazzo e ti porto via il bambino», sarebbe arrivato a dirle il compagno. Con l’accusa di maltrattamenti aggravati in famiglia ieri è stato condannato a due anni di reclusione un boliviano di 36 anni finito a processo davanti al collegio penale presieduto dal giudice Carlo Cimini. L’imputato, che risiede in città, ha convissuto per diversi anni con una sudamericana di 45 anni a cui avrebbe fatto passare le pene dell’inferno. La donna avrebbe subito percorse, calci e pugni soprattutto quando lui beveva. Un giorno lui si è messo alla guida ubriaco e ha fatto scendere la compagna in superstrada, all'altezza di Monsano, abbandonandola lì. Un'altra volta ha aggredito la convivente prendendola a pedate e pugni.

L’uomo è arrivato a sfondare il portone di casa e poi è sceso in garage distruggendo tutto. Presa la lavatrice l’ha trascinata sulla strada. A settembre del 2022 la denuncia alla polizia dopo anni che subiva violenze e vessazioni. Il bambino della coppia era parte civile con l’avvocato Arianna Benni. L’ex è stato condannato a risarcire la donna con una provvisionale di 2mila euro. Era difeso dall'avvocato Roberta Angeletti. Ieri, prima della sentenza, è stato sentito in aula. Ha ammesso che quando beveva il suo atteggiamento in casa cambiava e poteva succedere che si arrabbiava con la compagna, che per un periodo ha cercato di aiutarlo a disintossicarsi.