Picchia la moglie incinta a bastonate e davanti alla figlia minorenne

ANCONA - I poliziotti della Squadra Mobile hanno sottoposto alla misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e al divieto di avvicinamento alla moglie ed alla figlia, un uomo di anni 43, indagato per maltrattamenti e lesioni ai danni della donna.

La vicenda è nata ai primi di febbraio quando la donna, in evidente stato di gravidanza e con una bambina in braccio, è stata notata da una pattuglia mentre camminava lungo la statale in stato di agitazione e di difficoltà. Portata al Salesi, ha raccontato di essere stata picchiata dal marito anche con un bastone e davanti alla figlia minore.

Da quanto emerso durante la fase investigativa, l’uomo avrebbe colpito la vittima alla testa, alla schiena e agli arti superiori con un bastone, provocandole lesioni personali. Il tutto aggravato anche dallo stato di gravidanza e dalla presenza dell'altra figlia. Ora dovrà stare lontano dalla casa familiare e non potrà avvicinarsi alla donna né alla figlia, il tutto con l’applicazione del braccialetto elettronico.