Il maltempo provoca danni: una cinquantina gli interventi nell'anconetano

Vigili del fuoco al lavoro tutta la notte a causa di alberi caduti e rami pericolanti per la pioggia caduta violentemente dal tardo pomeriggio di ieri

Vento, pioggia e disagi: da ieri sera il maltempo si è abbattuto nell'anconetano e i vigili del fuoco sono stati impegnati in particolare nelle zone di Senigallia, Ostra e Jesi. Cinquanta gli interventi effettuati per alberi e rami pericolanti durante la notte.

Nel pesarese, sono stati circa trenta gli interventi fatti sempre a causa del maltempo. Proprio per la portata dell'evento atmosferico è servito l'intervento di nove pompieri del Comando di Macerata in supporto al Comando di Firenze per ripristinare i danni legati al maltempo.