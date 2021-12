Allerta meteo arancione: domani scuole chiuse

SENIGALLIA - In considerazione del messaggio di allertamento diramato dalla Protezione civile regionale, che prevede, per le zone in cui ricade il Comune di Senigallia un livello di allerta arancione per criticità idraulica e criticità idrogeologica, il Sindaco Massimo Olivetti, considerata la fase di preallarme ha disposto la chiusura per sabato 11 dicembre di tutte le scuole di ogni ordine e grado, delle strutture per l'infanzia da 0 a 3 anni pubbliche e private, dei centri diurni per disabili, oltre che dei servizi di assistenza domiciliare e trasporto socio sanitario del territorio del Comune di Senigallia.

E’ disposto l’annullamento del mercato del sabato in Piazza Simoncelli, del mercato del Foro Annonario e del Mercato “Campagna Amica”. In via cautelativa il Punto Vaccinazioni di Popolazione e il Centro Screening tamponi molecolari, resteranno chiusi con l’obiettivo di garantire quanto più possibile la sicurezza di tutta la popolazione e prevenire ogni possibile situazione di pericolo. L’avviso di condizioni meteo avverse piogge concentrate soprattutto nella notte tra venerdì 10 e sabato 11.