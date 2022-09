Un'apocalisse lunga una notte intera: strade come torrenti e crolli. Sono 7 le vittime e 3 i dispersi

E' di sette morti e tre dispersi il bilancio dell'ondata di maltempo che si e' abbattuta sulle Marche, dove in poche ore sono caduti oltre 400 millimetri d'acqua. Diversi i corsi d'acqua che sono straripati. A comunicarlo nella notte è stato il dipartimento della Protezione Civile dopo una verifica con le autorità locali. Il bilancio potrebbe aggravarsi ulteriormente. Sono ore di paura. Le vittime nei comuni dell?hinterland di Senigallia: quattro a Ostra, una a Trecastelli e una Barbara (Ancona). La settima vittima a Bettolelle, una frazione del comune di Senigallia, dove i vigili del fuoco hanno recuperato il corpo di un uomo che è stato travolto dall'acqua mentre era a bordo della sua auto. Al momento risultano anche tre dispersi, tra cui una mamma con il suo bambino di tre anni, trascinati dalla furia di acqua e fango in auto.

Particolarmente colpito l'entroterra nel nord della Regione. A Cantiano, Serra Santabbondio e Sassoferrato, Arcevia, Serra de Conti, Barbara, Senigallia: dopo mesi di siccità la pioggia ci ricorda l'assenza di cura della nostra terra. Crollati ponti e attività distrutte. Vigili del fuoco e volontari della protezione civile sono alla ricerca delle segnalazioni di dispersi. Intere aree da ore senza corrente elettrica. E' emergenza nelle Marche.

"Che Dio ci aiuti....". Cosi' il sindaco di Barbara Riccardo Pasqualini in un messaggio rivolto ai concittadini, scritto sui social nel pieno dell'alluvione che si e' abbattuta sulla parte settentrionale delle Marche. Il piccolo comune registra una vittima e tre dispersi, tra i quali una madre col figlio. "La situazione, sia lato Castelleone che lato Serra de Conti, è veramente drammatica e tragica. Invito, se non assolutamente urgente e necessario, di non uscire e di non utilizzare la macchina, è troppo pericoloso e a rischio vita... Tutte le forze disponibili sono all'opera, protezione civile, carabinieri e vigili del fuoco. Che Dio ci aiuti...", l'appello di Pasqualini nella notte.