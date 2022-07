Maltempo, prosegue senza sosta la conta dei danni: c'è una scuola allagata

FILOTTRANO - Il maltempo di ieri sera ha provocato danni non indifferenti nella Vallesina e in tutto l'entroterra dell'anconetano. Lo rimarca in un post anche il sindaco di Filottrano Lauretta Giulioni: «Il forte e improvviso temporale nella tarda serata di ieri ha provocato danni in molte zone del nostro territorio. Diversi alberi hanno ostruito la sede stradale e danneggiato linee elettriche. Nell’Istituto Scolastico Beltrami, il forte vento e l’acqua hanno provocato l’apertura di una porta d’emergenza con allagamento del piano terra».

Aggiunge: «L’intervento congiunto e immediato dei Vigili del Fuoco, della Polizia Locale, dei Volontari della Protezione Civile a cui, in alcune circostanze, si sono uniti anche i cittadini, hanno permesso l’immediata apertura nella notte di alcune strade. Dal primo mattino è proseguita l’azione di messa in sicurezza del territorio comunale per ovviare alle criticità. Al momento sta proseguendo, senza sosta, l’azione di monitoraggio e di intervento. Si ringraziano tutti coloro che hanno preso parte, con l’amministrazione Comunale, alle operazioni. Per qualsiasi segnalazione chiamare il numero unico di emergenza 112 o il numero della Polizia Locale 347 602 7108».

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Flauretta.giulioni%2Fposts%2F5339954692717829&show_text=true&width=500" width="500" height="781" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe>